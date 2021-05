RJ - CARIOCA 2021, NOVA IGUAÇU X BOTAFOGO - ESPORTES - CARIOCA 2021, NOVA IGUAÇU X BOTAFOGO - Pedro Castro jogador do Botafogo comemora seu gol durante partida contra o Nova Iguaçu no estádio Engenhão pelo campeonato Carioca 2021. 09/05/2021 - Foto: THIAGO RIBEIRO/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO THIAGO RIBEIRO/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO

Por O Dia

Publicado 09/05/2021 20:00

O Botafogo sofreu e terminou a partida com um a menos, mas conseguiu a classificação à final da Taça Rio após uma vitória simples sobre o nova Iguaçu, por 1 a 0, com gol de Pedro Castro. Como o jogo de ida havia sido 0 a 0, o Alvinegro tinha que vencer para conseguir a vaga à decisão contra o Vasco, que passou pelo Madureira na outra semifinal.

Com a obrigação de vencer para avançar, o Botafogo teve postura ofensiva e se atirou ao ataque desde os primeiros minutos do primeiro tempo, principalmente pelo lado direito, com Matheus Nascimento, mas sofreu com as dificuldades para furar o bloqueio adversário. Com a vantagem do empate, o Nova Iguaçu teve postura defensiva, apostando no contra-ataque, ficou totalmente fechado e deixou o tempo correr com o objetivo de sair na boa.

A melhor chance da primeira etapa aconteceu com Pedro Castro, aos 15 minutos. Após levantamento de Marco Antônio na área, o jogador alvinegro chutou de primeira, com categoria, e acertou a travessão. Aos 31 teve outra boa chance para o Botafogo. Frizzo lançou PV na área pelo lado esquerdo, mas a arbitragem para o jogo por impedimento. Seria uma grande oportunidade para o time de Chamusca. Aos 49, o Nova Iguaçu quase balançou a rede. Dieguinho cobrou a falta direto para o gol. Douglas Borges espalmou e na sobra Matheus Nascimento tirou o perigo.

No segundo tempo, o Botafogo manteve a postura ofensiva, mas o Nova Iguaçu se mantinha fechado, segurando o ataque do adversário. O primeiro lance de perigo do Alvinegro foi aos 18 minutos. Marco Antônio fez grande jogada individual, limpou a marcação e tocou para Ronald, que chutou forte na área para grande defesa do goleiro Luis Henrique.

Mas, aos 28 minutos, o Botafogo conseguiu furar o ferrolho do Carrosel da Baixada. Warley fez lançamento, a bola desviou e chegou em Pedro Castro no bico da área pelo lado esquerdo. O volante chutou colocado e marcou uma pintura. Depois de sofrer o gol, o Nova Iguaçu mudou a estratégia e foi ao ataque.

Marcelo Chamusca percebeu a necessidade de mudar algumas peças, pelo desgaste físico, e tirou Ronaldo e Pedro Castro para colocar Jonathan e Rickson, respectivamente. Aos 38, o drama aumentou. Marcinho recebeu o segundo cartão amarelo, após falta dura em Vandinho, e foi expulso, deixando o Alvinegro com um a menos.

Aos 45 minutos, o Nova Iguaçu quase jogou água no chopp do Botafogo. Após cobrança de lateral de Anderson Künzel na área, Mezenga cabeceou muito perto do gol e quase foi empate. Apesar da tensão e emoção, o Alvinegro conseguiu a vitória sofrida e carimbou a classificação para a final da Taça Rio.