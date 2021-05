Pedro Castro. Nova Iguacu X Botafogo pelo Campeonato Carioca, Taca Rio no Estadio Nilton Santos. 09 de maio de 2021, Rio de Janeiro, RJ, Brasil. Foto: Vitor Silva/Botafogo. .Imagem protegida pela Lei do Direito Autoral Nº 9.610, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998. Sendo proibido qualquer uso comercial, remunerado e manipulacao/alteracao da obra. Vitor Silva/botafogo

09/05/2021

O autor do gol do Botafogo na vitória sobre o Nova Iguaçu que deu a classificação à final da Taça Rio, Pedro Castro, deu entrevista após o jogo e não deixou de ressaltar a postura do time alvinegro no triunfo por 1 a 0 no Estádio Nilton Santos.

"Fico feliz em fazer o gol, mas mérito é de toda a equipe, não fiz sozinho, corremos para caramba e fui feliz hoje em conquistar esse objetivo. Não tem receita né, é trabalho, treino, a gente não faz nada sozinho. Você falou do meu pé calibrado, mas o mérito é de toda a equipe, todos correram juntos e buscaram a classificação. Parabenizar também a equipe do Nova Iguaçu que é qualificada, mas acho que a gente deu nosso máximo e mereceu chegar a final"

Sobre o Vasco, rival do Botafogo na finalíssima da Taça Rio, Pedro Castro lembrou que é um adversário também na Série B do Brasileirão.

"Sim, o Vasco será um adversário na Série B, mas temos de focar no agora, na final e temos de trabalhar bastante para conquistar. Clássico é clássico, é sempre um jogo diferente, a gente fica feliz de estar na final e agora é trabalhar para a gente conseguir conquistar este título. Acho que conquistar títulos independente de qual for é importante. Acho que a gente vai brigar por este título, mas nosso foco é também colocar o Botafogo de volta na Série A."