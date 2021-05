Ronald.Nova Iguacu X Botafogo pelo Campeonato Carioca, Taca Rio no Estadio Nilton Santos. 09 de maio de 2021, Rio de Janeiro, RJ, Brasil. Foto: Vitor Silva/Botafogo. .Imagem protegida pela Lei do Direito Autoral Nº 9.610, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998. Sendo proibido qualquer uso comercial, remunerado e manipulacao/alteracao da obra. Vitor Silva/Botafogo

Publicado 10/05/2021 20:35

Rio - O Botafogo tem passado por momentos difíceis em 2021. Após o rebaixamento no Campeonato Brasileiro, a equipe já foi eliminada na Copa do Brasil e não conseguiu classificação para as fases finais do Carioca. Durante a partida contra o Nova Iguaçu, em transmissão da 'Botafogo TV', o ídolo do clube Carlos Roberto pediu a contratação de reforços para o restante da temporada.

"O time do Botafogo é esse aí. É claro que precisa de reforços. Tem que ter alguns jogadores para chegar e dar consistência ao time, ter equilíbrio em todos os setores. A defesa está bem, acho que continuamos precisando de um volante que defenda bem, além de saber jogar, um meia criativo, mais jogadores lá na frente, uns dois centroavantes", disse Carlos, antes de emendar:

"Falta muito pouco tempo para começar o Campeonato Brasileiro da Série B. Temos que pensar no Vasco, mas muito mais lá na frente. Importante o time adquirir padrão, maneira de jogar e entrosamento. Todos somos sabedores que precisa contratar jogadores bons para dar consistência ao time. O que queremos é ver o Botafogo forte no Brasileiro", disse o ex-jogador.