Anselmo Ramon Márcio Cunha/ACF

Por O Dia

Publicado 12/05/2021 11:52

Rio - Com a negociação com Anselmo Ramon caminhando para um desfecho positivo, o Botafogo irá buscar ainda mais três reforços para a montagem do elenco para a Série B. De acordo com informações do portal "globoesporte.com", o Glorioso planeja contratar mais um atacante, um volante e um lateral-direito em 2021.

Em relação a negociação com o atacante da Chapecoense, o Glorioso está mais otimista em relação a uma liberação do clube catarinense. Anselmo Ramon tem uma multa de R$ 1 milhão, porém, a Chape já admite a possibilidade de rescindir com o jogador. Há um débito do clube com o atleta, que deverá abrir mão para acertar com o Botafogo.



Revelado pelo Cruzeiro, Anselmo Ramon defendeu clubes importantes do futebol brasileiro como Vitória e Guarani. Ele também teve uma passagem pelo futebol chinês. O atacante está na Chapecoense desde o ano passado e nesta temporada fez três gols em sete partidas.