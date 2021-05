Presidente do Botafogo, Durcesio Mello pediu uma reunião extraordinária com o Conselho Deliberativo Vitor Silva/Botafogo

Publicado 12/05/2021 15:22

A diretoria do Botafogo pediu ao Conselho Deliberativo uma reunião extraordinária para que seja analisado o novo projeto da S/A. O clube confirmou em nota o pedido feito pelo presidente, Durcesio Mello, em ofício ao presidente do Conselho, Mauro Sodré.

Após o primeiro projeto da S/A não sair do papel por falta de interessados em investir dinheiro, o Botafogo reformulou o plano. Pela nova proposta, liderada por Gustavo Magalhães e revista e acompanhada pelo CEO, Jorge Braga, os aportes financeiros também poderiam ser feitos por pessoa física, ou seja, qualquer torcedor.



Entretanto, internamente, há dúvidas sobre o "Projeto 2", como está sendo chamado. Isso porque o Botafogo ainda não conseguiu um parceiro principal para fazer o maior investimento.



Veja a nota oficial do Botafogo:



"O Botafogo de Futebol e Regatas comunica que o presidente Durcesio Mello enviou, na manhã desta quarta-feira (12/5), um ofício ao presidente do Conselho Deliberativo, Mauro Sodré, solicitando a convocação de uma Reunião Extraordinária para que seja apreciada a nova proposta do acordo de investimentos — após revisão e acompanhamento do CEO Jorge Braga — referente ao 'Projeto Botafogo S/A'. "