Rio - Após nova derrota na Justiça no processo movido contra o Porta dos Fundos, o Botafogo não entrará mais com recurso na ação. No início da semana, o STJ negou o pedido do Alvinegro e em contato com o 'Ge.com', o clube afirmou que não tem interesse em seguir com o processo, que agora só poderia ter novos capítulos no STF.

“Foi um processo movido pela gestão anterior e no qual a atual não tem interesse em dar seguimento a qualquer recurso”, disse o Botafogo em nota.

O processo se deu início após um vídeo do canal em maio de 2015. Na época, o Porta dos Fundos brincou com os patrocínios na camisa do Botafogo e o clube pediu R$ 5 milhões por danos à imagem da instituição, além de uso comercial sem autorização.