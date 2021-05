Kalou, atacante do Botafogo Divulgação

Rio - Após rescindir com o Botafogo em abril, o atacante Salomon Kalou deve voltar a jogar no continente africano. De acordo com o site “Kingfut”, o marfinense está perto de fechar com o Arta/Solar7, atual campeão do Djibuti, país do nordeste do continente que ocupa a 183ª posição do ranking da Fifa.

A equipe conquistou o título nacional em 2020 após 40 anos na fila e está perto de se tornar bicampeão. O clube já conta com alguns nomes conhecidos, como Alexandre Song, ex-Barcelona, e o goleiro Kameni, ex-Espanyol.

Além de Kalou, o Arta/Solar7 também deve fechar com o senegalês Diafra Sakho, que vestiu a camisa do West Ham por quatro temporadas.