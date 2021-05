Durcesio Mello é o presidente do Botafogo Vítor Silva/Botafogo

Rio - O presidente do Botafogo, Durcesio Mello enviou um ofício convocando o Conselho Deliberativo do clube para discutir a nova proposta da S/A, formatada pelo economista Gustavo Magalhães. De acordo com informações do portal "globoesporte.com", o Glorioso tem a expectativa de arrecadar no mínimo R$ 550 milhões, renegociar pelo menos 80% da dívida e bater metas esportivas.

O projeto foi analisado pelo mandatário alvinegro e também pelo CEO, Jorge Braga. Foi convocada uma Assembleia Geral Extraordinária para avaliar o novo modelo. Caso o projeto seja aprovado no Conselho Deliberativo, uma empresa será autorizada a buscar, em um prazo de seis meses, novos investidores, que comprariam a Botafogo S/A.



O modelo prevê também a participação de pessoas físicas e torcedores. Desde o ano passado, o Glorioso vem discutindo a possibilidade de transformar o clube em empresa. Durante a gestão de Nelson Mufarrej a iniciativa acabou não se concretizando.