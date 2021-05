Luis Oyama, volante do Mirassol Divulgação

Por Lance

Publicado 13/05/2021 14:14

O Botafogo segue no mercado em busca de reforços para a temporada de 2021. No começo do mês de maio, o LANCE! apurou que o Alvinegro apenas monitorava o nome de Luís Oyama. No entanto, agora, o clube de General Severiano foi atrás do volante de "forma mais agressiva" e já demonstra a intenção de fazer uma proposta oficial.



O Botafogo mira a contratação de um volante, e Luís Oyama, inclusive, já era um dos principais nomes da pauta do clube de General Severiano. Contudo, o Alvinegro não está sozinho nesta busca pelo volante. Outros times tanto da Série A, quanto da Série B estão de olho na contratação do jogador.





O que pode "ajudar" o Botafogo na questão é que os representantes de Luís Oyama enxergam com bons olhos uma possível ida ao Glorioso. Isso acontece pelo fato do jogador ter uma possível sequência em um clube grande do futebol brasileiro, mesmo que na Série B do Brasileirão de 2021.



Além do Mirassol, o volante que tem dupla nacionalidade japonesa, soma passagens por Atibaia e Ponte Preta. Na carreira, segundo o site ogol, Oyama tem cinco gols marcados em 97 partidas.