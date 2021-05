PV é ventilado pelo Internacional Vítor Silva

Publicado 14/05/2021 17:50

Rio - O lateral-esquerdo Paulo Victor, do Botafogo, vem se destacando nesse início de temporada no clube e já teria chamado a atenção de um gigante do futebol brasileiro. Segundo informações do portal "Torcedores.com", o clube gaúcho estuda fazer uma proposta pelo jovem jogador do Alvinegro.

O defensor está emprestado ao Botafogo até o fim do ano, que tem opção de compra de 50% dos direitos ao fim do contrato por R$ 300 mil. O Internacional está disposto a aumentar a proposta para R$ 600 mil, o dobro da do clube carioca.



PV, tem 20 anos, e tem os seus direitos vinculados ao Nova Iguaçu. O jogador fez parte da equipe sub-20 do Glorioso no último ano. Na atual temporada, ele entrou em campo em 11 jogos e não fez nenhum gol.