Por O Dia

Publicado 14/05/2021 20:55

Rio - Emprestado ao Botafogo até o final do ano, o lateral-esquerdo PV segue na mira do Internacional. Para ter o jogador antes do vínculo do atleta com o Alvinegro encerrar, o Colorado pode oferecer o dobro do valor do jogador, que pertence ao Nova Iguaçu. A informação é do portal 'Torcedores.com'.

Segundo o portal, o Botafogo tem opção de compra de 50% dos direitos de PV, e o Internacional estaria disposto a oferecer R$ 300 mil ao Nova Iguaçu, que através do presidente Jânio Moraes, desconversou sobre o possível interesse do clube gaúcho.

Até aqui, PV já vestiu a camisa do Botafogo 11 vezes e tem a preferência da torcida, isso porque Rafael Carioca, reforço que chegou do Vitória, não fez bons jogos quando teve oportunidade. Aos 20 anos, o lateral defende o Nova Iguaçu desde as categorias de base, em 2019, e marcou um gol.