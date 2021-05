Estádio Nilton Santos Vitor Silva/SSPress/Botafogo

Por O Dia

Publicado 15/05/2021

Rio - O novo projeto da Botafogo S/A, que foi divulgado na última sexta-feira, pelo Blog do Rodrigo Capelo, do "ge.globo", cogita abrir negociações com o Grupo City.

A intenção do clube alvinegro é fazer parte do grupo City Football Group (CFG), que administra majoritária ou minoritariamente 11 clubes ao redor do mundo. O mais importantes deles é o Manchester City, atual campeão inglês e que está na final da Liga dos Campeões.



As novas projeções do Botafogo são assinadas pela Áureo Investimentos, empresa na qual trabalha o economista e idealizador do projeto Gustavo Magalhães, na qual busca investidores estrangeiros.

Vale lembrar que está é a terceira vez que o clube carioca tem a tentativa de abrir negócios com o exterior. O primeiro plano, encomendado pelos irmãos Moreira Salles e concebido pela consultoria EY, e do segundo, coordenado pelo empresário Laércio Paiva e que não conseguiu captar o dinheiro necessário.

Confira os clubes do Grupo City:

Manchester City (ING)

New York City (EUA)

Melbourne City (AUS)

Yokohama F. Marinos (JAP)

Montevideo City Torque (URU)

Girona FC (ESP)

Sichuan Jiuniu (CHN)

Mumbai City FC (IND)

Lommel SK (BEL)

ES Troyes AC (FRA)

Bolívar (BOL)