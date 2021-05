Ricardinho Vitor Silva / Botafogo

Por O Dia

Publicado 16/05/2021 16:50

Rio - O Botafogo não teve uma boa atuação e foi derrotado pelo Vasco no jogo de ida da final da Taça Rio. Porém, apesar disso, houve um lance que poderia ter sido determinante no resultado do clássico. Ronald foi derrubado dentro da pequena área, a arbitragem acabou não marcando a penalidade. A suposta infração foi motivo de reclamação do meia Ricardinho.

"Da onde eu estava também achei que ele tomou a pancada na perna. Só que o bandeirinha que estava mais próximo e talvez pudesse ter ajudado o árbitro, que não estava numa posição melhor. É aquela situação, se é fora da área ele daria a falta e dentro da área ele deixou de dar. Talvez tenha prejudicado a gente. Precisamos continuar trabalhando para a gente reverter esse placar no próximo jogo", afirmou.



Com o resultado, o Vasco jogará por um empate no próximo sábado, em São Januário, para ficar com o título. Apesar da vitória cruzmaltino, o meia acredita que o Botafogo tem totais condições de reverter o resultado.

"Sabemos como pode ser definido o jogo. Quase sempre alguém tem que errar ou é num detalhe que alguém vai sair vitorioso, senão terminaria sempre empatado. É continuar de cabeça erguida, trabalhar ainda mais forte essa semana porque a gente tem totais condições de ir em São Januário e voltar com a vitória. Nenhum time tem a vantagem, então uma vitória nossa nos dá a possibilidade de sermos campeões. Vamos continuar trabalhando para conseguir reverter esse placar lá", disse.