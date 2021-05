Marcelo Chamusca observa clássico no Nilton Santos Vítor Silva/Botafogo

Publicado 17/05/2021 19:04

Rio - As atuações ruins do Botafogo neste início de temporada têm preocupado para a disputa da Série B. Durante o programa "Redação SporTV" desta segunda-feira, o jornalista Arthur Dapieve mostrou preocupação com a situação e afirmou que o Glorioso está flertando com a Série C.

"Essa Taça Rio se torna a Segunda Divisão do Estadual. Não só porque foram os clubes que não conseguiram se qualificar para a final porque estão na Segunda Divisão mesmo. O Vasco parece ter se reforçado melhor, no Botafogo nenhum reforço faz grande figura, a não ser o Pedro Castro. E o goleiro não compromete. O Vasco está começando a se aprontar para a Série B. O Botafogo está começando a flertar com Série C direto, porque esse time não tem condição de disputar a Série B tal qual foi disputada ano passado. Vai ser mais difícil, tem Vasco, Cruzeiro, Guarani e Coritiba, times tradicionais em bons momentos, como Náutico, Vitória, Ponte Preta e pode ter surpresa como o Cuiabá do ano passado, graças ao Chamusca", disse Dapieve.



"As contratações pareciam ter critério, por terem trabalhado com Chamusca, mas não estão rendendo nada. O Botafogo tem carência de qualificar elenco, não só na qualidade técnica como na experiência, mas do ponto de vista do técnico não mostra evolução, não tem ideia de jogo avançando. No começo parecia ter algo herdado do Lucio Flavio, com dois pontas, foi desmontando isso com os reforços, de vez em quando saca isso quando está em apuros. Mas são pontas que não tem força física para enfrentar uma defesa plantada. O Botafogo está em um mato sem cachorro a essa altura do campeonato", completou.