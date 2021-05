Marcelo Chamusca observa clássico no Nilton Santos Vítor Silva/Botafogo

Por O Dia

Publicado 17/05/2021 20:31

Se na final do Campeonato Carioca, nem Flamengo, nem Fluminense conseguiram vantagem para o segundo jogo, na decisão da Taça Rio, o Vasco saiu na frente do Botafogo. Após falha da zaga do Alvinegro, Germán Cano aproveitou e marcou o gol para fechar o placar em 1 a 0 para o Cruzmaltino. No entanto, o lateral PV afirmou que não está nada perdido.

"Não está mais distante. Perdemos pelo placar mínimo, que dá para reverter. A gente tem de melhorar na segunda partida para sair campeão da Taça Rio. Faltou atenção à nossa defesa, mas terminamos com a melhor defesa do campeonato, isso é importante", disse o jogador do Botafogo em entrevista ao 'Gazeta Esportiva'.

Publicidade

A partida do último sábado foi para o intervalo com o placar inalterado, mas logo nos primeiros segundos da etapa final, o zagueiro Sousa errou na defesa e deu a bola no pé de Léo Jabá, que encontrou Cano, que só tocou para o gol. A partida de volta ocorre no próximo sábado, às 15h05, em São Januário.