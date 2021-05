Daniel Borges Reprodução

Por O Dia

Publicado 19/05/2021 11:00

Rio - O Botafogo está bem próximo de anunciar mais um reforço para a temporada. O Glorioso acertou tudo verbalmente com o lateral-direito Daniel Borges, que defendeu o Mirassol no Paulistão. O atleta deverá chegar ao Rio para exames nos próximos dias. As informações são do portal "FogãoNet".

Daniel será emprestado pelo clube paulista, que foi a grande surpresa do Campeonato Estadual de São Paulo, chegando até a semifinal. No Glorioso, ele vai disputar a posição com Jonathan, que atualmente vem iniciando as partidas sob o comando de Marcelo Chamusca.

O lateral-direito é um velho conhecido do técnico do Botafogo. O jogador, de 28 anos, trabalhou com Chamusca em 2019, quando defendeu o CRB, e no ano passado foi titular na campanha do acesso do América-MG à Série A.



Pelo Mirassol, Daniel disputou 14 jogos e fez um gol na disputa do Paulistão. O jogador também tem passagens por Botafogo-SP, Vitória, Ponte Preta, Athletico-PR, Atlético-GO e Oeste.