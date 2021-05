Anselmo Ramon liderou a campanha do título da Série B 2020 Márcio Cunha/Chapecoense

Rio - O atacante Anselmo Ramon, outrora negociando com o Botafogo, encaminhou sua permanência na Chapecoense e obriga o clube carioca a buscar outro centroavante. A informação vem de Santa Catarina, do repórter Rodrigo Goulart, da Rádio Chapecó FM.

Clube que irá disputar a Série A do Brasileirão 2021, a Chapecoense, inclusive, já encaminhou um acerto com a possibilidade de prorrogação contratual do atacante, que tem seu vínculo se encerrando em dezembro de 2021. Anselmo Ramon foi destaque na campanha do acesso à elite e segue sendo um dos líderes da equipe catarinense.

O Botafogo tinha um acordo avançado para contar com o atacante, como confirmou Otávio Rigone, um dos representantes do camisa 9. A novela se arrastou por longas semanas e Anselmo Ramon chegou a ser liberado de treinos e jogos para resolver a situação com o alvinegro, mas voltou a atuar pela Chapecoense no início de maio.

Até pra meio que colocar uma pedra no assunto, Anselmo Ramon continua na Chapecoense. Não vai mais para o Botafogo. Verdão e jogador encaminharam acordo para permanência, com possibilidade de prorrogação contratual. Vínculo atual vai até 12/2021.

Anselmo era a principal negociação do Botafogo visando a Série B deste ano, já que para a posição o clube carioca só conta com Rafael Navarro, recém-promovido do Sub-20, e Matheus Nascimento, joia de 17 anos que é tratado com cuidado visado a valorização. Bruno Mezenga, da Ferroviária, também foi sondado, mas tem acerto encaminhado com o Goiás. O alvinegro corre contra o tempo para poder ter novas peças já na estreia da segunda divisão, contra o Vila Nova-GO, no dia 28.