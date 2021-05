Luís Oyama Reprodução

Por O Dia

Publicado 19/05/2021 18:38

Rio - Visando reforçar seu elenco para a Série B, o Botafogo intensificou a busca nos últimos dias e encaminhou a contratação do volante Luís Oyama, do Mirassol, que deve chegar ao Alvinegro por empréstimo até o fim da temporada. Segundo o "LANCE!", apenas detalhes burocráticos separam o atleta de General Severiano.

O Botafogo demonstrou interesse por Oyama ainda no mês de abril, mas aguardou o fim da participação do Mirassol no Campeonato Paulista. O clube carioca intensificou as conversas nos últimos dias e a negociação caminha para um final feliz.

O volante chegaria num momento de preocupação do Alvinegro com a irregularidade das peças no setor, que é alvo de críticas desde a campanha na Série A de 2020. Oyama foi um dos destaques do Mirassol no Campeonato Paulista. O meio-campista jogou a última Série B pela Ponte Preta, também por empréstimo junto ao Mirassol.