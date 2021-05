Chay foi o grande nome da Portuguesa Nathan Diniz

Por Leonardo Bessa *

Publicado 20/05/2021 16:17 | Atualizado 20/05/2021 17:02

Rio - Em busca de novas contratações para o setor ofensivo, o Botafogo acertou o empréstimo do atacante Chay, da Portuguesa-RJ, até o fim de 2021. Clube aguarda apenas exames médicos para assinatura de contrato. A informação foi dada em primeira mão pelo jornalista Matheus Mandy e confirmada pelo Jornal O Dia.

Chay tem passagem pela equipe de Fut-7 do Botafogo, mas ganhou destaque no Campeonato Carioca deste ano, atuando pela Portuguesa e anotando 4 gols na belíssima campanha que levou o tricolor da Ilha do Governador às semifinais do Estadual. O atacante de 30 anos estava no radar do alvinegro desde a metade do torneio e despertou interesse de outras equipes que irão disputar a Série B do Campeonato Brasileiro.

O Botafogo segue no mercado em busca de um centroavante e um meio-campista para fechar seu elenco visando a estreia na Série B, contra o Vila Nova-GO, no dia 28.

*Estagiário sob a supervisão de Pedro Logato