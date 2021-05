PV renovou com o Botafogo Divulgação

Por O Dia

Publicado 21/05/2021 11:46

Rio - O Botafogo anunciou nesta sexta-feira que tem um acordo com o lateral-esquerdo Paulo Victor até o fim de 2024. O Glorioso conseguiu manter o atleta, de 20 anos, que estava emprestado pelo Nova Iguaçu e despertou o interesse de clubes como Palmeiras e Internacional.

Em nota oficial, Botafogo divulgou que adquiriu parte dos direitos econômicos do jogador. "Estamos muito felizes em viabilizar esse novo contrato e confiantes de que o PV vai fazer história aqui no Botafogo. É um jogador com enorme potencial de valorização por sua capacidade esportiva", destacou o Presidente Durcesio Mello.



Titular em boa parte do Campeonato Carioca, PV chegou ao clube no fim de 2020. Ele atuou em 12 jogos pelo Glorioso e não fez nenhum gol pelo clube de General Severiano.



"É uma honra estar vestindo essa camisa. Um clube com uma história enorme quanto a do Botafogo: vou sempre honrá-la enquanto estiver em campo. É uma motivação muito grande", afirmou o lateral.