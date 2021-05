Carlos Eduardo Pereira, ex-presidente do Botafogo Divulgação

Por O Dia

Publicado 21/05/2021 18:20

Rio - Ex-mandatário do Botafogo, Carlos Eduardo Pereira fez dura crítica a atual gestão do clube. Em uma publicação do portal "Fogo Na Rede", no Instagram, ele classificou o presidente Durcésio Mello, o vice-presidente Vinicius Assumpção e o CEO Jorge Braga como "incompetentes".

A publicação foi sobre o atraso de pagamento aos funcionários que foram demitidos recentemente, com foto dos três dirigentes. Carlos Eduardo interagiu e respondeu a comentários.

"Não tem velho nenhum na foto. Só incompetentes", escreveu o ex-presidente.



"Na minha gestão não aconteceram absurdos como este, nem teve disputa de Taça Rio. Tenta se lembrar", acrescentou.

O Botafogo demitiu quase cem funcionários no início do mês de maio. A previsão inicial era de pagamento no dia 14 ainda deste mês, mas o primeiro prazo não foi cumprido.