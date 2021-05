Jonathan atuando em Botafogo x Macae pelo Campeonato Carioca no Estádio Nilton Santos Vitor Silva/Botafogo

Por O Dia

Publicado 21/05/2021 16:27

Rio - O Botafogo, através de sua assessoria de imprensa, informou que o lateral-direito Jonathan irá desfalcar o Alvinegro na segunda partida da decisão da Taça Rio. Jonathan sentiu um desconforto no músculo anterior da coxa esquerda e será submetido a exame de imagem.

Marcelo Chamusca deve contar com Warley para a utilização no setor. Muito criticado desde a campanha que culminou no rebaixamento para a Série B, o atleta ganhou oportunidades na lateral-direita por conta de sua característica ofensiva, que não é o forte do titular Jonathan.

Para a posição, o Botafogo contará em breve com a chegada de Daniel Borges, lateral-direito que se destacou pelo Mirassol no Campeonato Paulista.