Goleiro do Botafogo paga mico e faz gol contra inacreditável; confira vídeo Reprodução

Por O Dia

Publicado 21/05/2021 17:43

Rio - O Botafogo foi goleado por 4 a 0 pelo São Paulo, na tarde desta sexta-feira, no CEFAT, em partida válida pelo Brasileirão sub-17. Com a derrota, o Glorioso ficou na lanterna de seu grupo no torneio, com apenas um ponto.

O lance mais marcante da partida foi protagonizado pelo goleiro Victor Darub. Após receber um passe do zagueiro, o camisa 1 dominou, absolutamente sozinho, e ao tentar dar um passe acabou marcando um gol contra bizarro, que foi o segundo do São Paulo no jogo.

Publicidade

O GOLEIRO DO SUB 17 DO BOTAFOGO ACABA DE FAZER O GOL CONTRA MAIS RIDÍCULO DA HISTÓRIA DO ESPORTE!!!!! pic.twitter.com/DvZDl0TaYi — José Passini (@ZePassini) May 21, 2021 Veja o lance:

O próximo jogo do time sub-17 do Botafogo será no sábado, contra o Cruzeiro, às 15h, no Estádio das Alterosas, em Belo Horizonte.