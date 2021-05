Marcelo Chamusca Vitor Silva / Botafogo

Publicado 22/05/2021 16:25

Rio - Com apenas dois jogadores de ofício para a posição de centroavante, o Botafogo se movimenta no mercado em busca de reforços para o setor. De acordo com o 'TNT Sports', o Alvinegro teria demonstrado interesse no atacante Joaquín Larrivey, artilheiro do Campeonato Chileno pelo Universidad de Chile.

No entanto, o site também aponta que o Botafogo tem a concorrência de Ceará, Fortaleza, Botafogo, Juventude, Cuiabá e Athletico Paranaense pelo jogador. Revelado pelo Huracán, Larrivey também somou passagens por Cagliari, Colón, Atlante, Rayo Vallecano, Celta de Vigo, Baniyas, JEF United e Cerro Porteño.

Atualmente, o Botafogo conta apenas com Rafael Navarro e Matheus Nascimento para a posição. Larrivey marcou quatro gols nos últimos oito jogos pela La U. Na última temporada, o jogador de 36 anos balançou as redes 19 vezes em 36 jogos. O atleta é empresariado por Walter Montillo, ex-jogador do Botafogo.