Gilvan, zagueiro do Botafogo Vítor Silva/Botafogo

Por O Dia

Publicado 22/05/2021 18:56

Rio - Melhor na final da Taça Rio, o Botafogo venceu o Vasco por 1 a 0, em São Januário. No entanto, o placar de 1 a 0 não foi suficiente, porque nos pênaltis, o goleiro Vanderlei pegou três penalidades do Alvinegro e deu o título ao Cruzmaltino. Autor do gol da equipe de Marcelo Chamusca, o zagueiro Gilvan lamentou o vice-campeonato.

"Quero pedir desculpas à torcida do Botafogo. Sou vencedor, vim aqui para vencer com o Botafogo. Lutamos, mas perdemos nos pênaltis. Enquanto estiver aqui vou dar a vida, eu vim para colocar o Botafogo na Série A. Aqui tem homens que vão honrar a camisa. Vamos dar a vida para voltar à Série A, essa torcida é apaixonada e não merece estar na Série B", disse à Record.

"Fomos superiores ao Vasco o tempo todo. Marcamos pressão, pressionamos bastante, fizemos o gol, seguramos o resultado, mas infelizmente nos pênaltis pecamos. Claro que queríamos ser campeões, mas o grupo vai lutar para deixar o Botafogo na Série A que é o principal objetivo", completou à Botafogo.