Publicado 08/03/2021 15:49

Rio - Às vésperas da estreia na Copa do Brasil, o Madureira apresentou nesta segunda-feira mais dois reforços para a sequência da temporada: o zagueiro Campestrini, de 27 anos, e o volante Feitosa, de 24. Regularizada na Federação de Futebol do Rio e na CBF, a dupla está apta para o confronto com o Paysandu, às 15h30 desta quarta-feira, em Conselheiro Galvão. A classificação para a segunda fase da competição garante R$ 675 mil aos cofres do clube.

O entrosamento é a aposta para o Tricolor Suburbano decolar. Além do técnico Toninho Andrade, que dirigiu a Cabofriense na Série D do Campeonato Brasileiro, Campestrini e Feitosa aumentam a 'legião' da Região dos Lagos. Antes da dupla, os atacantes Wander e Silas, que já haviam sido contratados, reencontraram os antigos companheiros.

"O Carioca tem sempre muita visibilidade, ainda mais jogando por um clube com a camisa tão pesada quanto a do Madureira. É muito bom rever o Toninho, o Dênis (auxiliar técnico) e toda a comissão que estava na Cabofriense, mesmo a gente não tendo conseguido o acesso no Brasileirão da Série D, disse Campestrini, ao site do Madureira.