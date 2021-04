Rogério Ceni e Marcos Braz no Ninho do Urubu nesta segunda-feira Foto: Alexandre Vidal / Flamengo)

Por Venê Casagrande

Publicado 08/04/2021 19:04 | Atualizado 08/04/2021 19:05

O Flamengo mantém o planejamento para a final da Supercopa do Brasil contra o Palmeiras marcada para domingo, às 11h, no estádio Mané Garrincha, em Brasília, mesmo depois de o Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1) derrubar, nesta quinta-feira, a decisão que suspendia o retorno do lockdown no Distrito Federal.

Nos bastidores, o Flamengo recebeu a informação de que o Governo de Brasília está tentando derrubar a liminar, e o entendimento entre os dirigentes é que legalmente a decisão do TRF não faz sentido, pois o Supremo Tribunal Federal (STF) deu a posição de que essa é uma decisão da Prefeitura e do Governo do Estado e não de um desembargador e/ou juiz local.

"Continuamos com todo o planejamento para jogar em Brasília no domingo", resumiu um membro do departamento de futebol do Flamengo.

A delegação rubro-negra treina na manhã desta sexta-feira, às 9h, e embarca na parte da tarde para Brasília. No sábado, Rogério Ceni dará o último treino antes da final com o Palmeiras. A atividade será no CT do Brasiliense.

O atacante Pedro, ainda entregue à fisioterapia para se recuperar de uma lesão muscular na coxa esquerda, deve ser o único desfalque do Flamengo para a decisão de domingo.