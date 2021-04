Guilherme Bala em ação pelo time profissional do Flamengo contra o Palmeiras Alexandre Vidal/Flamengo

Por Venê Casagrande

Publicado 09/04/2021 18:01 | Atualizado 09/04/2021 18:03

O atacante Guilherme Bala, que tem passagem de sucesso pelo Flamengo em 2020, não é mais jogador do Madureira. Nesta sexta-feira, o jogador assinou contrato válido por cinco temporadas com a Ferroviária, de São Paulo. A transação entre os dois clubes não foi fácil e durou dias, pois o Tricolor Suburbano fez jogo duro para negociar o atleta de forma definitiva.

A reportagem entrou em contato com o empresário de Guilherme Bala, Fabricio Pires, da empresa Uplay Sports, que comentou o acerto do atacante com a equipe de Araraquara.

"Foram três meses de muito trabalho e, felizmente, com um final feliz. Mediante às propostas ofertadas, atrelado à intenção de satisfazermos todas as partes envolvidas, nós, da Uplay Sports, assim como o atleta, optamos pela Ferroviária-SP".

Antes da Ferroviária demonstrar interesse em Guilherme Bala, o Internacional chegou a fazer proposta para ter o atacante, mas o Madureira não gostou do molde da negociação, que era empréstimo com obrigação de compra se o atacante disputasse um determinado número de jogos pelo Campeonato Gaúcho.

Diante das dificuldades nas tratativas, o Colorado tirou o time de campo. Outro clube da Série A demonstrar interesse em Guilherme Bala foi o Corinthians, mas o desejo do time paulista era ter o jogador na equipe sub-23.

Fabricio Pires não quis confirmar os interesses de Internacional e Corinthians, mas ressaltou o projeto apresentado pela Ferroviária para ter Guilherme Bala nos próximos anos.

"O projeto apresentado, assim como a estrutura do clube, nos leva a crer que tudo que o Guilherme precisa para 'performar' em alto nível, será disponibilizado", finalizou Fabricio.

Guilherme Bala tem apenas 19 anos e começou no Madureira em 2018, no Sub-17. As atuações nas categorias de base lhe renderam uma convocação para a seleção brasileira sub-20. Em 2019, quando já fazia parte do elenco profissional do Tricolor Suburbano, ele foi contratado para fazer parte do Sub-20 do Flamengo.

No Rubro-Negro carioca, fez 26 jogos pelo Sub-20 e três pelo profissional, sendo um deles contra o Palmeiras, em setembro de 2020, quando o clube sofreu um surto de Covid-19 e jogadores da base tiveram que ser acionados na partida válido pelo Brasileirão. Neste duelo, ele se destacou e ganhou notoriedade.