Flamengo confia em derrubada de veto e mantém programação para final da Supercopa em Brasília

"Continuamos com todo o planejamento para jogar em Brasília no domingo", resumiu um membro do departamento de futebol do clube; entendimento é que legalmente a decisão do TRF não faz sentido

Publicado há 2 dias