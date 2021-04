Flamengo conquistou título da Supercopa do Brasil Alexandre Vidal/Flamengo

Rio - A Supercopa do Brasil não foi um sucesso para o Flamengo apenas dentro de campo. A Amazon, que firmou uma parceria pontual para a partida, se aproximou do clube carioca. Os dois lados avaliaram como bastante positivo esse acordo para o duelo contra o Palmeiras e passaram a avaliar a possibilidade de uma parceria fixa.

O head of marketing da Amazon Prime, João Mesquita, exaltou a parceria nas redes sociais postando uma foto da camisa do Rubro-Negro com os dizeres: "Sky is the limit (o céu é o limite)". Além disso, um dos heads da empresa ligou para o Flamengo para elogiar a parceria, o engajamento e a visibilidade durante a disputa da decisão.



Dentro de campo, o Flamengo se tornou bicampeão da Supercopa do Brasil, após derrotar o Palmeiras nos pênaltis. No tempo normal, as duas equipes ficaram no empate por 2 a 2.