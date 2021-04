Pedro comemora o seu gol na vitória rubro-negra sobre o Resende Daniel Castelo Branco

Por Venê Casagrande

Publicado 14/04/2021 16:25

O Flamengo encerra a preparação para pegar o Vasco em atividade nesta tarde, no Ninho do Urubu. O atacante Pedro, recuperado de uma lesão muscular sofrida no fim de março, iniciou a transição com a preparação física na última segunda-feira, mas está fora do duelo com Cruzmaltino, marcado para esta quinta-feira, às 19h, no Maracanã, pela Taça Guanabara.

O departamento médico do Flamengo e a comissão técnica preparam Pedro para a estreia da equipe na Libertadores na próxima terça-feira contra o Vélez, da Argentina, às 21h30, no estádio José Amalfitani. Antes deste jogo, o Rubro-Negro encara a Portuguesa-RJ, no sábado, às 21h05, pela Taça Guanabara. Caso o atacante evolua na transição pode até ser relacionado para este duelo, mas ainda é dúvida.

Pedro foi ausência no time do Flamengo nos quatro últimos jogos (Boavista-RJ, Bangu, Madureira e Palmeiras). Embora seja reserva, o atacante é uma espécie de 12º jogador de Rogério Ceni e, sempre que acionado, costuma dar conta do recado em campo.