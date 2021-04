Michael Marcelo Cortes / Flamengo

Por Venê Casagrande

Publicado 15/04/2021 11:13 | Atualizado 15/04/2021 11:34

Rio - Como noticiado pelo Jornal O Dia, o Atlético-GO vem buscando a contratação do atacante do Flamengo, Michael . O clube goiano avançou no interesse pelo jogador e realizou uma proposta de empréstimo pelo atleta. O empresário de Michael, Eduardo Maluf, irá conversar com membros da diretoria do Flamengo.

O empresário de Michael tem um bom relacionamento com o vice de futebol do Flamengo, Marcos Braz, e irá tratar com membros da diretoria do clube a possibilidade de um empréstimo. O atacante não se opôs a possibilidade de defender o Atlético-GO. As diretorias tem um bom relacionamento e no começo do ano quase fecharam negócio pelo empréstimo de César. No entanto, a lesão grave no joelho do goleiro melou o acordo.

A negociação pelo arqueiro envolveria a ida de duas promessas do Atlético-GO para o Flamengo: o meia Gil e o volante Da Silva. Os dois atletas seguem no interesse do Rubro-Negro, mas sem o acordo por César, o Dragão tem o direito de pedir um jogador por empréstimo. Primeiramente o nome que agradou o Atlético-GO foi o de Rodrigo Muniz, porém, a diretoria rubro-negra mas as conversas não evoluíram. Agora, a bola da vez é o atacante Michael. No entanto, para isso acontecer, o jogador precisa ser liberado.

A ideia do Flamengo para Michael não é o empréstimo, é fazer dinheiro com o atleta, apesar da desvalorização que o atacante sofreu após a sua primeira temporada vestindo a camisa do Flamengo.

Michael chegou ao Flamengo em janeiro de 2020 depois de se destacar pelo Goiás e ser eleito revelação do Brasileirão 2019. O atacante custou, entre comissões e aquisição de 80% de direitos econômicos, R$ 38,4 milhões, mas, até o momento, não justificou o alto investimento.



Pelo Rubro-Negro foram 50 partidas até o momento e quatro gols marcados (todos em 2020). Na final da Supercopa do Brasil, no último domingo, o camisa 19 entrou no lugar de Bruno Henrique nos instantes finais de jogo e aproveitou a oportunidade. Nas disputas de pênalti não decepcionou e converteu a cobrança.