Rodrigo Caio Alexandre Vidal/Flamengo

Por Venê Casagrande

Publicado 22/04/2021 12:04 | Atualizado 22/04/2021 12:04

Rio - O zagueiro Rodrigo Caio, com problema muscular no mesmo lugar que teve a última contusão, não foi a campo nesta quinta-feira, na reapresentação do elenco do Flamengo e realizou trabalhos internos. O defensor vai desfalcar o Flamengo no sábado contra o Volta Redonda e é dúvida para pegar o La Calera, na terça, pela Libertadores.

Publicidade

Suspenso, o zagueiro não enfrentou o Vélez, na estreia da competição sul-americana na última quinta-feira. O último jogo de Rodrigo Caio pelo Flamengo foi na última partida do Carioca contra a Portuguesa, no Luso-Brasileiro.



O Flamengo deverá utilizar os seus titulares no próximo sábado contra o Volta Redonda. A partida vale o título da Taça Guanabara. Para ser campeão, o Rubro-Negro precisa vence o Voltaço, no Maracanã.