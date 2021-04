Pepê Divulgação

Por O Dia

Publicado 22/04/2021 12:16

Rio - O meia Pepê, de 23 anos, se despediu nesta quinta-feira do elenco do Flamengo no Ninho do Urubu. O jovem só tinha contrato com o Flamengo até junho. Com isso, o Rubro-Negro entrou em acordo com o Cuiabá, que acertou a contratação do jogador. Ele fechou três anos de contrato com o clube do Mato Grosso, que irá disputar a Série A do Brasileiro.

Na negociação com o Cuiabá, o Flamengo conseguiu manter 20% dos direitos do jogador. Pepê sairia de graça em junho, porém, o Rubro-Negro conseguiu costurar um acordo com o clube do Mato Grosso e ficar com um percentual do jogador para uma futura venda.

Publicidade

Pepê chamou a atenção de Rogério Ceni e passou a receber oportunidades quando o treinador assumiu o comando do Flamengo. Revelado na base rubro-negra, ele chegou a ser emprestado pelo Portimonense, de Portugal em 2019.



Publicidade

O jovem participou das campanhas dos títulos do Campeonato Brasileiro e da Supercopa do Brasil. Ao todo, Pepê entrou em campo em 23 jogos e fez um gol pelo Flamengo.