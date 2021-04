Rodinei é o novo reforço do Internacional Alexandre Vidal/Flamengo

Por Venê Casagrande

Publicado 22/04/2021 19:22 | Atualizado 22/04/2021 19:31

A (grande) possibilidade de aproveitar Rodinei em 2021 passa pela avaliação e consideração do calendário apertado que o Flamengo terá no segundo semestre, quando terá desfalques importantes em até 19 datas por conta de convocação para Seleção. Mauricio Isla, titular na lateral direita atualmente, é figura certa na seleção chilena. Matheuzinho e João Lucas são os substitutos diretos na posição, mas ainda não se firmaram.

Então, por conta disso, Rogério Ceni, segundo apurou a reportagem, gosta da ideia de ter um reforço do nível de Rodinei para ser mais uma opção no elenco. Em março, o Flamengo até pensou em contratar Rafinha, hoje no Grêmio, mas preferiu a responsabilidade financeira e avisou que desistiria do negócio por causa da incerteza que a pandemia da Covid-19 traz para 2021.

Caso chegue proposta por Rodinei para uma negociação em definitivo, o Flamengo vai avaliar, pois precisa bater a meta de receita em venda no ano de 2021 em cerca de R$ 160 milhões. Caso contrário, o lateral será aproveitado no elenco. Um novo empréstimo não é bem avaliado internamente.

Rodinei foi emprestado ao Internacional no começo de 2020 e fez uma boa temporada pelo clube gaúcho. Inclusive, no fim do Brasileiro 2020, um torcedor colorado pagou do próprio bolso a multa de R$ 1 milhão para o lateral encarar o Flamengo, mas o tiro saiu pela culatra e ele acabou sendo expulso no segundo tempo.

Na temporada 2021, Rodinei disputou seis partidas até o momento e, mesmo com contrato chegando ao fim, foi inscrito pelo Inter na Libertadores da América. O valor da opção de compra é 4 milhões de euros, cerca de 26 milhões de reais, mas o Colorado não tem a intenção de fazer esse alto investimento, mas não pela qualidade técnica do jogador e sim pela readequação financeira que acontece no clube.

O vínculo de Rodinei com o Flamengo vai até dezembro de 2022. Durante o empréstimo do lateral ao Internacional, clubes turcos demonstraram interesse na contratação do jogador por empréstimo, mas não foi nada que atraísse a vontade do atleta.