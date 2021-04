Por Venê Casagrande

Rodrigo Muniz é um dos nomes mais conhecidos no time que iniciou o Carioca: o atacante fez seis jogos pelo Coritiba no Brasileirão Marcelo Cortes / Flamengo / DIVULGAÇÃO

A diretoria do Flamengo e os empresários de Rodrigo Muniz negociam desde o começo do ano uma renovação de contrato e, consequentemente, uma valorização salarial para o atacante, como aconteceu com outros destaques do Sub-20 que foram promovidos ao elenco profissional recentemente. Porém, neste momento, as tratativas estão congeladas.Segundo apurou a reportagem, com pessoas ligadas à diretoria do Flamengo, o clube apresentou uma oferta ao estafe de Rodrigo Muniz, com um projeto a longo prazo para o jovem de 19 anos. Os agentes do atleta, da empresa AGON, fizeram uma contraproposta, algo que o clube entendeu que, neste momento, por conta da queda de receita por causa da pandemia, não poderia aceitar. Com isso, as conversas esfriaram nos últimos dias e estão estagnadas.Apesar da falta de acordo em relação à renovação de Rodrigo Muniz, as partes têm um ótimo relacionamento e mantém um bom diálago. O Flamengo entende que Rodrigo Muniz, embora mereça uma valorização salarial, têm um contrato longo e que em breve o assunto será resolvido, mas não pode assumir riscos em um momento de incertezas financeiras.Os empresários seguem na mesma linha da cautela e paciência, entendem que Rodrigo Muniz está cumprindo todas as etapas necessárias do seu desenvolvimento no Flamengo e querem tratar esse assunto de forma mais clara possível. Por outro lado, eles entendem que o jogador merece (e muito) ter o salário reajustado, já que ainda tem vencimentos "patamar Sub-20".Há cerca de 15 dias, o Atlético-MG sondou a situação de Rodrigo Muniz, atualmente artilheiro do Flamengo no Carioca, com cinco gols. O Galo não chegou abrir negociações e fez uma consulta, considerada como "algo normal de mercado" por um dirigente do time mineiro que foi questionado pela reportagem a respeito do assunto. A ideia era tentar um empréstimo, com a possibilidade de envolver outro atleta, mas nada avançou.Na busca de informações por Muniz, o Atlético-MG logo viu que tirar o atacante do Rubro-Negro carioca seria uma tarefa complicada e mudou o foco. Mas a equipe do Galo responsável por monitorar possíveis reforços para o time e "aprovou" o nome do jogador do Flamengo.