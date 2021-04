Volta Redonda Futebol Clube assina contrato de dois anos com Alef Manga Divulgação/ VRFC

Por Venê Casagrande

Publicado 24/04/2021 15:54 | Atualizado 24/04/2021 16:10

O Volta Redonda encara o Flamengo neste sábado no Maracanã, às 19h, e precisa de uma simples vitória para se tornar campeão da Taça Guanabara. A principal arma do Voltaço é Alef Manga, atacante destaque do time na temporada e artilheiro do Carioca atualmente, com nove gols. Recentemente, clubes como Goiás, Botafogo, Bahia e Fortaleza demonstraram interesse no jogador. O Tricolor de Pici, inclusive, realizou proposta oficial há oito dias.

A reportagem teve acesso à oferta do Fortaleza ao Volta Redonda por Alef Manga. A diretoria do Voltaço, entretanto, rejeitou de antemão, alegando que o atacante é peça fundamental para a equipe nesta reta final do Estadual e na briga para conseguir acesso à Série B do Brasileirão.

Segundo apurou o Jornal O Dia, a proposta do Fortaleza por Alef Manga foi a seguinte:

Empréstimo no valor de 300 mil reais, até 31/12/2021, sendo que esse valor já corresponde a 10% em definitivo dos direitos econômicos do jogador.

A opção de compra no valor de 1,5 milhão de reais de mais 50%. A cláusula deveria ser exercida até 31/12/2021, quando acaba o vínculo de empréstimo.

DETALHES CONTRATUAIS E MULTAS RESCISÓRIAS:



Alef Manga tem contrato com o Volta Redonda válido até novembro de 2022 e e foi uma contratação que deu trabalho para a diretoria no passado. Na ocasião, a transação exigiu muito esforço da diretoria e, depois de dias de negociação com o Coruripe, chegou a um acordo com o time de Alagoas.



Segundo apurou a reportagem, o molde da transação entre Volta Redonda e Coruripe por Alef Manga foi da seguinte forma: o atacante tinha contrato com o time de Alagoas até o fim de 2021. Para liberar o jogador em definitivo para o Voltaço em 2020, o Coruripe exigiu ficar com 50% de futura venda. Acordo selado.



Ainda de acordo com apuração do Jornal O Dia, a atual multa rescisória de Alef Manga no Volta Redonda para clubes brasileiros é na casa de R$ 2,5 milhões. Para o exterior, o montante é US$ 1 milhão, cerca de R$ 5,67 milhões.

Pela gratidão que Alef Manga tem pelo Volta Redonda, o jogador já deixou claro aos seus representantes que, caso haja possibilidade de deixar o clube, tudo tem que acontecer da melhor maneira possível, algo que seja bom para todas as partes e sem forçar a barra.

Alef Manga começou no futebol em 2012, pelo Jabaquara. Depois passou por São Vicente, Bandeirante, Cascavel, Maringá, Oliveirense, de Portugal, Santa Rita, Coruripe, ASA, Portuguesa, Resende, Coruripe novamente e, enfim, Volta Redonda.