Flamengo x Volta Redonda pela 11 rodada do Campeonato Carioca 2021, no estádio do Maracanã. Daniel Castelo Branco

Por Venê Casagrande

Publicado 25/04/2021 21:13 | Atualizado 25/04/2021 22:35

Antes do início do Campeonato Carioca, os clubes participantes fecharam acordo para o pagamento da premiação aos times e como a distribuição do montante seria feita. O valor total previsto no contrato de transmissão, assinado por representantes das agremiações, é R$ 5 milhões, que serão distribuídos da seguinte forma:

- Os semifinalistas, Flamengo, Fluminense, Portuguesa e Volta Redonda, faturaram R$ 500 mil cada um;



- Os dois que passarem para a final terão direito aos seguintes valores: o campeão ganha mais R$ 1,5 milhão (R$ 500 mil da semifinal + R$ 1,5 milhão, totalizando R$ 2 milhões). E o vice R$ 500 mil (R$ 500 mil da semifinal + R$ 500 mil do vice, totalizando R$ 1 milhão);



- Na Taça Rio, apenas o campeão fatura. A quantia é R$ 1 milhão.



*OS VALORES SÃO BRUTOS. OS CLUBES AINDA TERÃO DESCONTOS NA QUANTIA FATURADA de 20% (10% Ferj, 5% INSS e 5% Sindicato).

Com isso, o Flamengo, campeão da Taça Guanabara, não ganhou um valor maior por conta do troféu levantado no último sábado. O Rubro-Negro, para faturar uma quantia maior, precisa passar pelo Volta Redonda na semifinal do Carioca para ver mais dinheiro caindo na sua conta.

Vasco e Botafogo, que não se classificaram para a semifinal, têm apenas um caminho para conseguir faturar dinheiro no Campeonato Carioca: conquistar o título da Taça Rio e, consequentemente, levar R$ 1 milhão para casa.

A situação dos dois clubes é parecida: caíram para a Segunda Divisão do Campeonato Brasileiro e viram as suas receitas diminuírem bastante por conta da queda para a Série B. O cenário do Glorioso é ainda pior, pois caiu na Copa do Brasil.