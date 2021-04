Bruno Viana Divulgação

Por Venê Casagrande

Publicado 27/04/2021 12:31

Rio - O Flamengo deve ter mudanças para a partida contra o Unión La Calera, pela Libertadores, na noite desta terça-feira, às 19h, no Maracanã. No treino realizado na última segunda-feira, Rogério Ceni testou a zaga rubro-negra com Willian Arão e Bruno Viana, que deve receber uma oportunidade como titular.

O Rubro-Negro ainda não poderá contar com Rodrigo Caio. Com uma fibrose na coxa, o principal zagueiro da equipe ainda não tem condições de jogo. Ele já havia ficado fora da estreia contra o Vélez Sarsfield, quando foi substituído por Gustavo Henrique. Porém, o camisa 2 não teve boa atuação e cometeu erros nos gols do time argentino.

Caso repita a escalação da atividade da última segunda-feira, Ceni deve mandar o Flamengo a campo com Diego Alves, Isla, Willian Arão, Bruno Viana e Filipe Luis; Diego, Gerson, Arrascaeta e Everton Ribeiro; Bruno Henrique e Gabigol.