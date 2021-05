João Lucas será emprestado ao Cuiabá Marcelo Cortes / Flamengo

Por Venê Casagrande

Publicado 03/05/2021 11:01

Rio - O Flamengo chegou a um acordo com o Cuiabá para o empréstimo do lateral-direito João Lucas. O jogador, de 23 anos, vai atuar pelo novo clube até dezembro e terá o seu salário pago pela equipe do Mato Grosso. O jogador viaja para Cuiabá na noite desta segunda-feira.

O negócio envolvendo o lateral não tem opção de compra e a taxa de vitrine em caso de venda do Flamengo durante o empréstimo é de 10% para o Cuiabá. O jogador vai renovar o vínculo com o Rubro-Negro até junho de 2022. O atual vai até dezembro, mesmo prazo do empréstimo.



O Flamengo tem 60% dos direitos econômicos do lateral e Bangu, sua ex-equipe, tem 40%. Pelo clube carioca, João Lucas atuou em apenas 19 jogos desde a sua chegada, em 2019. A posição de lateral-direita é considerada bastante farta no Rubro-Negro que ainda deverá receber o retorno de Rodinei nos próximos dias.