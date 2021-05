Gerson diz ter sofrido injúria racial na partida contra o Bahia Daniel Castelo Branco

Por Venê Casagrande

Publicado 03/05/2021 19:50 | Atualizado 03/05/2021 19:51

O volante Gerson sofreu lesão muscular na parte posterior da coxa esquerda no treino da última sexta-feira. Como de costume, o Flamengo não divulgou a gravidade do problema físico do camisa 8 e nem prazo de retorno aos gramados. Mas, segundo apurou a reportagem, a contusão foi de 'grau 1' e, nesses casos, o atleta fica, pelo menos, dez dias longe dos gramados.

Gerson, portanto, desfalcou o Flamengo na semifinal do Carioca no último sábado, quando o Rubro-Negro venceu o Volta Redonda por 3 a 0, e está fora do duelo com a LDU marcado para esta terça-feira, às 21h30, pela Libertadores.

A curiosidade é que essa foi a primeira contusão muscular de Gerson em toda a sua carreira como jogador profissional. O volante iniciou aos 17 anos pelo Fluminense e, atualmente, está com 23. Ou seja, em seis anos, o atleta do Flamengo só teve apenas essa primeira lesão muscular.