Gerson Daniel Castelo Branco

Por Venê Casagrande

Publicado 04/05/2021 11:51

Rio - Após a informação ventilada na imprensa espanhola de que o Barcelona deseja contratar o meia Gerson, do Flamengo, e que já teria encaminhado um acerto, o Jornal O Dia entrou em contato com o diretor esportivo do clube espanhol, Ramón Planes, para falar a respeito do jogador, de 23 anos. O dirigente negou qualquer interesse na contratação do brasileiro e afirmou que as informações não procedem.

No lado do jogador, a informação é de que um intermediário ligado ao Barcelona sondou o jogador. No Fla ninguém foi procurado. Em recente entrevista exclusiva ao O Dia, Marcos Braz, vice de futebol do Flamengo, disse que o clube já planeja dar uma valorização salarial a Gerson e aumentar o vínculo do volante.

Contratado pelo Flamengo em 2019, Gerson é um dos destaques do atual elenco do Flamengo. Em recente entrevista coletiva, Marcos Braz, vice de futebol do Rubro-Negro, disse que a multa rescisória do volante é acima dos 40 milhões de euros.



Revelado pelo Fluminense, Gerson chegou a negociar com o Barcelona em 2015, mas o Tricolor acabou negociando o jogador com a Roma. Antes de ser repatriado para o futebol brasileiro pelo Flamengo, Gerson ainda jogou pela Fiorentina.



Gerson atuou em 100 partidas pelo Flamengo, fazendo sete gols. No Rubro-Negro há menos de dois anos, o jogador já conquistou uma Libertadores, dois Brasileiros, duas Supercopas do Brasil, uma Recopa Sul-Americana e um Campeonato Estadual.