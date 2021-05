Gerson diz ter sofrido injúria racial contra o Bahia Daniel Castelo Branco

Por Venê Casagrande

Publicado 14/05/2021 16:58

O Flamengo negocia a venda de Gerson para o Olympique de Marselha, clube francês que ofereceu 25 milhões de euros, cerca de 160 milhões de reais pelo jogador. A diretoria carioca conversa com os frances para tentar aumentar a quantia ou ficar com um percentual em uma futura venda. O que pesa contra o aceite do Rubro-Negro é o fato de que o time é obrigado a ceder uma parte para a Roma, onde atuava o jogador.

Por contrato, a Roma, ex-equipe de Gerson, tem direito a 10% de uma futura venda do meia. Ou seja, caso o Flamengo negocie o jogador, o time carioca terá que repassar uma parte ao clube italiano. O Rubro-Negro comprou 100% dos direitos do jogador de 23 anos por 11,8 milhões de euros, cerca de 50 milhões na cotação da época. Mas, na ocasião, o time italiano só aceitou a oferta se o clube carioca topasse uma cláusula: ceder 10% do valor da futura venda.

Gerson chegou ao Flamengo no meio de 2019. Desde então, ele entrou em campo 100 jogos e marcou cinco gols, além de ser uma das peças principais do elenco e jogador de seleção olímpica (foi convocado nesta sexta por André Jardine).