Vinicius Junior - AFP

Vinicius JuniorAFP

Publicado 26/11/2022 07:30 | Atualizado 26/11/2022 07:38

Catar - O atacante Vinicius Junior, de 22 anos, teve uma grande estreia na Copa do Mundo, participando diretamente dos dois gols do Brasil, marcados por Richarlison. Com uma assistência e uma finalização que resultou no rebote aproveitado pelo camisa 9, o craque do Real Madrid mostrou suas credenciais que o fizeram ser um dos jogadores mais decisivos do futebol mundial na temporada passada.

Na última temporada, o atacante foi peça fundamental nos títulos da Liga dos Campeões e do Campeonato Espanhol conquistados pelo Real Madrid. Vinicius Junior fez 22 gols e deu 16 assistências. Ele só teve menos participações diretas em gols do clube espanhol que Benzema. O brasileiro foi o principal "garçom" dos Merengues na temporada.



Nas próximas duas partidas, a seleção brasileira vai precisar ainda mais que o "modo garçom" de Vinicius Junior esteja ativado, já que não poderá com seu camisa 10, Neymar, que sofreu uma lesão no tornozelo direito e só deverá voltar nas oitavas de final da Copa do Mundo.