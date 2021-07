Autor do gol da vitória sobre o Chile, Lucas Paquetá é o favorito na disputa com Everton Ribeiro pela vaga de Gabriel Jesus, suspenso - Lucas Figueiredo/CBF

Por O Dia

Publicado 04/07/2021 20:09

Rio - Adversário que o Brasil enfrentou mais vezes após a Copa do Mundo de 2018, na Rússia, o Peru terá que aguardar o início da semifinal da Copa América, nesta segunda-feira, no Nilton Santos, para descobrir quem será o substituto de Gabriel Jesus, suspenso. Na última coletiva antes do confronto que decidiu a competição em 2019, no Maracanã, Tite não antecipou o nome do escolhido na disputa entre Lucas Paquetá e Everton Ribeiro. Certo é que Alex Sandro, que se recupera de uma lesão na coxa, será mais vez substituído por Renan Lodi.

"Vamos ter composição com dois articuladores e dois médios. Essa é a ideia. Se ele é de lado, de centro, não vou falar porque é estratégia nossa. O que é mais importante é enaltecer o trabalho dessa equipe toda", disse Tite.

Com um histórico de cinco vitórias e apenas uma derrota no confronto mais disputado depois do Mundial da Rússia, a Seleção chega à semifinal invicta. O favoritismo no mata-mata, no entanto, tem que ser provado no castigado e criticado gramado do Nilton Santos. Sem Alex Sandro, o treinador encerrou neste domingo, no CT do Fluminense, a preparação para a semifinal da Copa América e prevê um jogo duro.

"As duas equipes têm tradição de enfrentamento. Fizemos final, fase de grupos, Eliminatórias. Mas termina qualquer observação a partir daí, de prognóstico. Tudo é diferente, realidades, equipes, jogo "mata", nível de exigência muito alto. Jogar melhor para passar, isso que queremos e o Peru também", avaliou o técnico da Seleção.