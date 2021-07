Apesar do reparo emergencial, o gramado do Nilton Santos voltou a ser criticado após a vitória sobre o Chile - Lucas Figueiredo/CBF

Por O Dia

Publicado 03/07/2021 17:08

Rio - O Estádio Nilton Santos segue confirmado como o palco da semifinal da Copa América entre Brasil e Peru, segunda-feira, às 20h. O apelo do técnico da Seleção, corroborado pelos comandados, para que a Conmebol revisse a decisão e escolhesse um estádio com um gramado em melhores condições, a programação está mantida.

De acordo com o 'ge', a entidade avaliou a mudança para Cuiabá antes das quartas de final, mas desistiu devido às dificuldades logísticas, assim como uma errada interpretação de favorecimento ao pedido da CBF. Palco dos jogos do Brasil contra Peru, Colômbia e Chile, o gramado do Nilton Santos recebeu cuidados especiais nos últimos dias, mas continua longe de agradar aos astros do espetáculo. E Tite, mais uma vez, reagiu com críticas.

"Por favor. Eu faço um reconhecimento a todos vocês, mas, por favor, quem tem a responsabilidade, eu peço: encontre um campo melhor. Uma sede. Tudo vai ser melhor. O espetáculo vai ser melhor. Estou falando de uma forma muito despojada. Entenda o futebol como algo... É perigoso machucar! Atletas de alto nível. Por favor, encontre um campo melhor. Para o espetáculo", disse o comandante da Seleção.

Vale lembrar que Tite foi multado pela Conmebol no início da Copa América pelas críticas à organização. Em meio à crise política na CBF, o treinador destacou que todo o grupo era contrário à realização da competição no Brasil.