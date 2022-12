Gianni Infantino ao lado do presidente da federação de futebol do Catar, Hamad Ahmed - AFP

Catar - A Copa do Mundo do Catar já está nas quartas de finais e o presidente da Fifa, Gianni Infantino, já tem um diagnóstico, pelo menos a respeito da fase de grupos da competição. De acordo com o dirigente ítalo-suíço, a fase inicial do torneio foi a melhor da história dos Mundiais.

"Eu vi todos os jogos, de fato, e falando de maneira muito simples e clara, esta foi a melhor fase de grupos de uma Copa do Mundo da Fifa de todos os tempos. Portanto, é muito promissor para o restante da Copa do Mundo da FIFA. Os jogos têm sido de grande qualidade, em belos estádios - já sabíamos disso. Porém, também, o público que estava lá foi incrível. Mais de 51.000 em média. Números recordes na TV - já tivemos mais de dois bilhões de telespectadores, o que é realmente incrível. Dois milhões e meio de pessoas nas ruas de Doha e algumas centenas de milhares todos os dias nos estádios, todos juntos, torcendo juntos, apoiando seus times, atmosfera fantástica, grandes gols, emoções incríveis e surpresas", afirmou em texto publicado no site da Fifa.

Gianni Infantino afirmou que a parte inicial da competição foi muito equilibrada e comemorou o fato de que todos os continentes conseguiram ter ao menos um classificado para as oitavas de finais.

"O nível é muito, muito igual. Também pela primeira vez, seleções de todos os continentes foram para a fase eliminatória, pela primeira vez na história. Isso mostra que o futebol está realmente se tornando verdadeiramente global", disse.