Seleção inglesa está no Grupo B da Copa do MundoDivulgação/England Football Team

Publicado 09/11/2022 13:52

Reece James confirmou nesta quarta-feira (9) que está fora da Copa do Mundo do Catar. Em suas redes sociais, o lateral-direito do Chelsea revelou que uma lesão no joelho o transformou em desfalque para a seleção inglesa devido à falta de tempo para recuperação.

"Devastado. No minuto que lesionei meu joelho, sabia que a volta por cima para ir à Copa do Mundo seria apertada, mas sempre senti que era possível. Trabalhei mais duro que nunca e pude dar a mim a melhor chance de ir e acreditar em ajudar o time. Eu assumi que havia risco dos dois lados, mas era um deles que eu queria assumir. Boa sorte aos garotos. Estarei de volta logo. Sigam seguros e mandando amor", escreveu o jogador.

O jogador sofreu o problema na vitória do Chelsea sobre o Milan, pela Champions League. Reece James vinha sendo destaque dos Blues, com dois gols e duas assistências em 11 jogos disputados. Ele ganhou a titularidade na seleção inglesa após o vice-campeonato da Eurocopa de 2021.



A Inglaterra está no Grupo B da Copa e fará sua estreia no dia 21 de novembro, contra o Irã. Estados Unidos e País de Gales completam a lista.