Messi vai jogar sua quinta Copa do Mundo com a seleção argentina - AFP

Messi vai jogar sua quinta Copa do Mundo com a seleção argentinaAFP

Publicado 09/11/2022 15:38

Esperançoso para que não seja a última Copa do Mundo de Messi, o técnico da Argentina, Lionel Scaloni falou sobre a possível aposentadoria do camisa 10 da Seleção. Para o comandante, o atacante de 35 anos ainda pode aproveitar mais dentro de campo, onde ele é reconhecido mundialmente.

"Pode ser o último, espero que não. Ele é feliz dentro de campo e faz muita gente feliz, não somente os argentinos. E se cuidarmos dele e levarmos como deve ser levado, possivelmente poderá fazer mais partidas, pois o mundo do futebol pede. Que possamos seguir aproveitando e que se sinta cômodo dentro de campo", disse em entrevista à ""TNT Sports".

Em busca da principal taça do futebol, os 26 jogadores da seleção argentina deverão ser anunciados pelo treinador em breve. Lionel Messi será mais uma vez protagonista do time. O camisa 10 já disputou outras quatro Copas do Mundo com a camisa Albiceleste, e bateu na trave do título em 2014, quando perdeu para a Alemanha, no Rio.

A Argentina chega na Copa do Catar com uma das favoritas com 35 jogos de invencibilidade.