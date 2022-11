Cristiano Ronaldo é atacante da seleção portuguesa - AFP PHOTO / FRANCISCO LEONG

Publicado 10/11/2022 17:56

Cristiano Ronaldo comemorou a convocação para a Copa do Mundo do Catar, que será a quinta de sua carreira. Com um discurso de união, o craque escreveu nas redes sociais que há 26 nomes na lista do técnico Fernando Santos, mas que todos os portugueses foram chamados para o Mundial.

"Uma vez mais, prontos para elevar bem alto o nome de Portugal! São 26 os nomes na lista do Mister Fernando Santos, mas estamos todos convocados! Força Portugal!", escreveu Cristiano.

Uma vez mais, prontos para elevar bem alto o nome de Portugal! São 26 os nomes na lista do Mister Fernando Santos, mas estamos todos convocados! Força Portugal! pic.twitter.com/ZYrmIs4deq — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) November 10, 2022

Vale lembrar que Portugal está no Grupo H da Copa do Mundo, ao lado de Coreia do Sul, Gana e Uruguai. A estreia da seleção portuguesa acontecerá no dia 24 de novembro, às 13h (de Brasília), contra Gana no Stadium 974.